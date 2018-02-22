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Beyaz eşya hırsızlarından biri tutuklandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 15 bin TL değerinde beyaz eşya çalan 2 hırsızdan biri tutuklandı.

Beyaz eşya hırsızlarından biri tutuklandı

22 Şubat 2018 20:55

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir beyaz eşya mağazasında gerçekleşen ve 15 bin TL değerinde 10 eşyanın çalındığı olayın ardından Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler mağazada ve çevrede yaptıkları incelemeler ve takipler sonucunda şahısların E.E. (45) ve A.U. (37) olduğunu tespit etti. Kimlik tespitlerinin ardından şahısların fiziki takibine başlayan polis ekipleri Gebze’den gelen ihbar üzerine zanlıları Osmangazi Köprüsü üzerinde otomobille kaçarken yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslardan E.E. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oğuzhan Eke
 

 

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