Beyaz eşya sektörü 2017’de yüzde 7,3 büyüdü

Türkiye’nin en önde gelen firmalarını bünyesinde barındıran ve dünyanın en büyük ikinci üreticisi olan beyaz eşya sektörünü temsil eden Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısı ile sektördeki 2017 yılına dair gelişmeleri ve 2018 beklentilerini açıkladı. Sektör, 4 beyaz eşyada (buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, fırın) 2017’de yüzde 7,3 büyüdü. Alt bileşenlerde ise ihracat yüzde 6 büyürken, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) teşviki ile iç satışlarında yüzde 11’lik bir büyüme gerçekleşti. Şubat-Eylül 2017 döneminde geçerli olan ÖTV’nin sıfırlanması ile 2017’de 621 bin adet ortalama satış gerçekleştiği, ÖTV teşvikinin son dönemi olan Eylül’de ise 808 bin adetlik satış ile rekor kırıldığı belirtildi.

Dernek, Türk beyaz eşya sanayinin 4 ana üründe, 2018 yılında ihracatta yüzde 6,4, iç satışta yüzde 5,5 ve bu verileri kapsayan toplam pazar hacminde ise yüzde 6,1 oranında büyüme beklentisi olduğunu da paylaştı.

“Türkiye’deki ekonominin üzerinde bir büyümeyle kapatmış oluyoruz”

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı ve Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, sektörü Türkiye ekonomisinin üzerinde bir büyüme ile kapattıklarını belirterek, “Geçen sene yılbaşında 2017 yılını 7.2 büyümeyle kapatacağımızı öngörmüştük. Yılı 7.3 ile kapattık. Çok keskin bir tahminde bulunmuşuz. Alt bileşenlere baktığımızda 7.3’ü teşkil eden büyümenin 10.7’si iç piyasa satışlarından geliyor. İhracattan gelen büyüme rakamı ise yüzde 6 olarak gerçekleşti. Yine baktığımızda her iki rakam da Türkiye’deki büyümenin Gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) üzerinde büyümeler olduğunu görüyoruz. Toplam olarak da yine Türkiye’deki ekonominin üzerinde bir büyümeyle kapatmış oluyoruz” diye konuştu.

İç piyasada büyüme beklentisi yüzde 5,5

İç piyasadaki büyüme beklentilerini de paylaşan Güler, “2018 için büyüme öngörüsü olarak iç piyasada yüzde 5,5 olmasını bekliyoruz ama neye istinaden; paydaştan farklı öngörüler var Gayrisafi yurt içi hasılayla ilgili yüzde 4,5 öngörülüyor. Bu olduğu takdirde diyoruz” dedi.

“ÖTV teşvikinin çok olumlu etkisini gördük iç piyasada”

“2017 yılında ÖTV teşvikinin çok olumlu etkisini gördük iç piyasada” diyen TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, şu ifadeleri kullandı:

“İç piyasada bizim büyüme beklentimiz yüzde 5 iken yüzde 10.7 olarak gerçekleşti. Çünkü Gayrisafi yurt içi hasılada yüzde 3,5 beklenti varken yılı yüzde 6,5 ile kapatması öngörülüyordu. Orada da olumlu yönde iki katı bir sapma var. Biz bu ÖTV teşvikinin bütün sektörü ayağa kaldırdığını gördük. Çünkü söz konusu olan sadece biz değiliz. Günün sonunda 500 tane yan sanayimiz; 15 bin tane bayimiz, 3 bin 500 tane servisimiz var ve cironun yüzde 75’i ihracata gidiyor. Buraya teşvik verdiğiniz zaman doğrudan 60 bin kişi dolaylı olarak 600 bin kişinin dahil olduğu bir ekosisteme teşvik vermiş oluyorsunuz. Burada verilen teşvik hep altını çizdiğimiz gibi bütçemizde herhangi bir açığa yol açmıyor. Çünkü ÖTV’nin kaybını fazlasıyla ilave hasılattan gelen Katma Değer Vergisi (KDV) geliri, kurumlar vergisi geliri, muhtasar ve stopaj geliri fazlasıyla kapatıyor”.

Rıfat Fırat - Fatih Gavuz

