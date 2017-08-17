Beyaz ette yüzde 11 anlaşmazlığı

Ege Bölgesi'nde bulunan yetiştiricilerin beyaz et şirketleri ile masaya oturarak haklarını aldıklarını söyleyen üreticiler, aynı gider kalemlerinin diğer bölgelerde de karşılanmasını istiyor. Balıkesir Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Duran, istihdam ettirdikleri personellerin kendilerinden daha çok kazandığını söylerken, beyaz et şirketleri ile üreticiler arasında uzlaşma olmaması durumunda beyaz ette krizin kapıda olduğunu açıkladı.

Kanatlı Et Üreticileri Merkez Birliği, Elazığ, Malatya, Manisa, İzmir, Balıkesir, Bursa, Aydın ve Uşak’ın aralarında olduğu 8 ilde sektörün en büyük firmalarından Banvit adına üretim yapan fason üreticilerin para kazanamadıkları gerekçesiyle 30 Ağustos itibariyle üretimi durdurma kararı aldıklarını kamuoyuna duyurmuştu. Konuyla ilgili dün akşam saatlerinde Banvit'in Bandırma'da bulunan tesislerinde yapılan toplantıda uzlaşı çıkmadı. Yaşanan süreci anlatan Balıkesir Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Duran, "2016 Nisan ayından itibaren daha önce firmalar tarafından karşılanan sarım, yıkama ve dezenfeksiyon ücretlere bırakıldı. Daha önceden bunları şirketler karşılıyordu. Bunlar da bizim toplam maliyetimizin yüzde 11'ine tekamül etmektedir. O günlerde şirketlerde para kazanamadıkları için biz üreticiler bir anlamda bunlara razı olmuştuk. 2017 yılından itibaren şirketlerimiz para kazanmaya başladılar. Bizler de para kazanamadığımız için daha önceden bize yüklenen sarım ücreti, yıkama ve ilaçlama ücretlerinin kaldırılması yönünde bir talebimiz oldu. Ege Bölgesi'ndeki firmalar Temmuz ayından itibaren bu ücretleri şirketlere aldılar. Dün bu konularda toplantı yapıldı. Sarım ücretlerini ekim ayından itibaren kaldıracaklarını ifade ettiler. Ancak yıkama ve dezenfeksiyon konusunda bir çalışma yapılmadığını kaydettiler" dedi.

Gider kalemlerini tek tek açıklayan Başkan Duran, "Bu talepler kabul olmazsa bir krize neden olabilir. Milyonlarca liralık bir maliyetimiz var, üretim yapabilmek için cebimizden para dahi koymamız gerekebilir. Ancak bir iyi niyet göstergesi var. Bunun devamını bekliyoruz şirketlerimizden" şeklinde konuştu.

Bahadır Demirçeviren