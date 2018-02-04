Beyaz kanarya Türkiye’nin gururu oldu

Bodrum’da yaşayan Turizmci Can Başbayraktar’ın kanaryalara olan ilgisi ile başlayan serüveni kendisine yüzlerce ödül kazandırdı. 60’dan fazla kanaryası olan Başbayraktar’ın yetiştirdiği kanaryalar ise ödülden ödüle koştu. Birçok kez Türkiye 1’inciliği olan Başbayraktar’ın Dünya şampiyonasından ise 3 kez 1’inciliği var. En son olarak, İtalya'da katıldığı 66'ncı Dünya Ornitoloji (kuş bilimi) Şampiyonası'nda 'Norwich' cinsi kanaryasıyla Dünya 2’cisi oldu. Kanaryanın dedesi ve babasının ise Dünya 1’inciliğinin olduğu öğrenildi.

35 bin kuşun içerisinden 2’inci oldu

İtalya'nın Cesena şehrinde gerçekleştirilen 66'ncı Dünya Ornitoloji Şampiyonasına 500 kategoriden oluşan yarışmada 45 ülkeden 32 bin 500 kuş yarıştı. Bodrum Serinofil Derneği adına turizmci Can Başbayraktar 5 kanaryası ile şampiyonaya katıldı. Binlerce kuşun yarıştığı şampiyonada Can Başbayraktar beyaz kanaryası ise Dünya 2’incisi oldu. 1’inciliği Portekiz alırken, 3’üncülüğü ise yine Türkiye kazandı.

Üretime başlıyor

Şampiyonluk alan 'Norwich' cinsi ilk kuşunun ardından üremeye başlayan kanaryaları ile bir soyağacı oluşturan Başbayraktar tüm kuşlarına gözü gibi baktı. Şu anda 60’ın üzerinde kanaryası olan Başbayraktar kısa bir süre sonra üretime başlayacağını açıkladı.

Kanaryalar ile serüvenim bir aşk ile başladı. Güzel damızlıklar elde ederek yarışma statüsünde kuşlar üretmeye başladım. 2010 yılında Bodrum kanarya severler derneğini kurduk arkadaşlarımızla birlikte. Derneği kurduktan sonra yarışlara katılmaya başladık. Bu yarışmalar sonucundan 2012 yılında Bodrum’a bir Dünya Şampiyonu kazandırdık. 2013 yılından yarışmaya katılamadık politik nedenlerden dolayı. 2014 yılından İtalya’ya da yarışmaya katıldık. İtalya’da düzenlenen yarışmada tekrar Dünya Şampiyonu oldu kanaryam. En son Zuhal Taştan abimiz 1999 yılından 'Norwich' cinsi kanarya ile Dünya 1’inci olmuştu. O günden bugüne Bodrum’da yetiştirdiğim kanarya ile dünya 1’incilikleri elde ettim. Bu senede İtalya’da dünya 2’inciliğini elde ettim. Seneye Hollanda’da olan yarışmada inşallah 1’inci olmayı hedefliyorum. Bu kuşa gönül verenlerin bu derecelerle arttığın söyleye bilirim. Bu kuşlarımın genetiği, 2012 yılındaki şampiyonun kanından geliyor. Ben kafesime değişik kanlardan kuş sokmuyorum. Sadece üretim amaçlı 1 kuş sokuyorum her yıl. Bodrumlu kanaryamız “Bodrumlu Norwich” olarak adlandırdım bu kuşumu. Ben bu genetiği aile içi eşlemeyle bu sonuca gidiyorum. Şampiyon kanarya hep elimde bulunuyor. Şu anda 20 çift kadar 'Norwich' cinsi kanaryam var. Yakında üretime başlayacağız. Şubat ve Mart aylarından üretime başlıyoruz. Haziran ayında ise üretimi bitiriyoruz. Elde ettiğimiz yavruların içerisinde standartlara uygun kuşların ayırarak yarışmalara katılıyoruz” dedi.

Eren Ayhan - Tuba Ayhan

