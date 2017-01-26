Suriye’de 6 yıldır devam eden iç savaş ta en çok etkilenen masum insanlar oldu. Gerçekleştirilen bombardımanda binlerce insan hayatını kaybederken, aylarca kuşatma altında kalan sivillere ulaştırılacak yardım malzemeleri, gerçekleştirilen saldırılarda yaralanan ve evsiz kalan sivillerin hayatta kalma çalışmaları dünya basınında geniş yer buldu. Suriye krizi öncesinde ülkenin ticaret merkezi olan kentlerde yaşanan yıkım ve sivillerin enkaz altından kurtarılma görüntüleri geniş yankı uyandırdı. “Beyaz Kasklılar” olarak adını duyuran bir grup yayınladıkları görüntülerle sivillere nasıl yardım ettiklerini göstererek sererek neredeyse tüm ülkelerden hem maddi hem de manevi destek gördü. Ancak, Doğu Halep’te yaşayan halkın ifadeleri ve elde edilen görüntüler “gönüllü” grubun sivil halka yardım etmediğini gözler önüne serdi. “Sivilleri kurtarmadılar” diyen Doğu Halep halkı, örgüt üyelerinin silahlı grupları kurtarırken gördüklerini ve silahlı gruplara öncelik verdiklerini dile getirdi.

Sivillere, yardım almalarını engellemek için ateş açtığını dahi savunan siviller, “Tedavi olmak için Doğu Halep’e gitmek isteyen bir aileyi El Kaide’ye mensup Fethuşşam örgütü öldürdü” diyor. Halepli vatandaş, Cebhet El Nusra’nın Doğu Halep’teki bütün gruplardan sorumlu olduğunu söylerken, elde edilen bazı belgeler Beyaz Kasklıların El Nusra cephesi içinde “saklı” olduğunu ortaya koydu.

GÖRÜNTÜLER KORKUTTU

Bölgede elde görüntülerde, ekip üyelerinden birinin Doğu Halep’te bir intihar bombacısını hazırladığı görülüyor. Aynı kişi, bir başka görüntüde bombalama emri verirken bir başka görüntüde bütün grupların hazır olduğunu belirtilerek Suriye ordusuna karşı intihar bombacısı gönderirken görülüyor. Başka bir görüntüde korkunç bir infaz için kutlama yaparken görüntülenen Beyaz Kasklıların sivilleri kurtarmadığı, kurtarmış gibi rol yaptığı ifade edildi. Halepli sivil, “Onlar sivilleri kurtarmıyor. Onlar kurtarma çalışmalarına kameralar önünde başlıyor. Kameralar gidince onlar da gidiyorlar. İnsanları yıkıntılar altında bırakıp gidiyorlar. Bize, yıkıntılar altındaki arkadaşlarımızı bizim çıkarmamızı söylüyorlar. Kurtarma çalışmaları anında kamera bütün çekimlerini detaylı olarak gerçekleştiriyor” diyor.

Grup üyelerinin yaralılara ancak mücevherleri varsa yardım ettiklerini ve takılarını da aldıklarını ifade eden siviller, işgalden önce okul olan bir binanın şimdilerde Beyaz Kasklılar tarafından kullanıldığını dile getiriyor. Bir başka Halepli genç sivillere yardım diye bir şeyin olmadığını, hastanelerin yalnızca teröristlere hizmet verdiğini söylüyor. Siviller için çok az klinik bulunduğunu kendilerine iyi bakılmadığını söyleyen bir kadın ise “Benim elime bakın, ben elimden vuruldum. Beni tedavi etmeyi reddettiler” diyor.

AKUT EĞİTMİŞTİ

Suriye'deki fedakar çalışmaları (!) nedeniyle dünya gündemine oturan Beyaz Kasklılar, Türkiye‘de AKUT‘tan aldıkları sivil savunma eğitimini Suriye savaşında kullanan ve 2 bin 900 kişiden oluşan bir ekip. Çalışmaları nedeniyle Time dergisine kapak olan, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen ekip hakkındaki iddialar ve ortaya çıkan görüntüler ise kan donduran türden. Gittikleri yerde yardımdan ziyade istihbarat için çalışmakla suçlanan örgüt üyelerinin patlamanın yaşandığı yerlerde insanları kurtarmak yerine, fotoğraflar çekerek istihbarat faaliyetinde bulunduğu iddiaları daha önce de sık sık gündeme gelmişti Beyaz Kasklılar, kendilerine gelen destekler dışında ABD, İngiltere, Danimarka, Almanya, Hollanda, Fransa, İsviçre gibi ülkeler tarafından fonlanıyor.

Beyaz Kasklılar temsilcilerinin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Başbakanı Manuel Valls'in da aralarında bulunduğu üst düzey Fransız yetkililerle yaptığı görüşmelerin basına yansımasının ardından, "ABD, İngiltere, Almanya ve Hollanda'dan mali yardım aldığımızı kabul ediyoruz, bunu gizlemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Suriye'deki gönüllülerin katılımıyla kurulduğu iddia edilen Beyaz Kasklılar'ın NATO ülkelerinden büyük miktarlarda mali yardım aldığı iddiaları ise her zaman gündemdeki yerini koruyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, örgütün çalışmalarını desteklerini belirterek, İngiltere olarak 1 milyon sterlin bağışta bulunduklarını açıklamıştı.

