Diğer
Kategoriler

Beyaz önlük hayalleri gerçek oldu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencileri hayatları boyunca hayal ettikleri meslek adına düzenlenen tören ile birlikte beyaz önlüklerini giyindiler.

Beyaz önlük hayalleri gerçek oldu

28 Ekim 2017 09:07
Beyaz önlük hayalleri gerçek oldu - Tıkla İzle

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencileri için üniversitenin İstanbul Gaziosmanpasa'da bulunan Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Geleneksel Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi. Gaziosmanpaşa Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen törene, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Gaziosmanpaşa Hastanesi Baş Hekimi Yrd. Doç. Dr. Serap Baş, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Dürüstlük her zaman başı dik tutar"

Törende açılış konuşmasıyla tıp öğrencilerine seslenen ve tebrik eden Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu tavsiyelerde bulunarak, “"Bize düşen görev bu pırıl pırıl gençleri en donanımlı hale getirmek. Bir üniversiteyi üniversite yapan ürettiği değerleridir. Dünyanın neresinde olursanız olun iki önemli özne, hoca ve öğrenci bir araya geldiğinde o değer akışı başlar. Esas olan o iki aktörün kıymetli buluşması, fedakarlığı enerjisi ve özverisidir. Her öğrencinin içinde saklı olduğunu kabul ettiğimiz cevherini fark etmesidir, işlemesidir. Biz bütün gençlerimize öyle bakıyoruz. Gençlerimiz burada çok sayıda vaka görecek ve onlarla birlikte donanımını daha güçlü bir hale getirecek. Bütün her şeyin ortak sentezi dürüst olabilmektir. Dürüstlük aslında taşınması zor bir yüktür. Fakat unutmayın başı hep dik tutar. Bu yükü gönüllü olarak üstlenin. Hayat boyu başınız dik, alnınız açık olsun" ifadelerini kullandı.

“Beyaz önlüklerimizi kirletmemeye özen gösteririz”


Beyaz önlükleri hayatları boyunca gururla taşıdıklarını söyleyen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demir Budak da, "Beyaz önlük biz hekimler için üniformadır. Bu beyaz önlüğü meslek yaşamımız boyunca hep onurla taşımaya onu kirletmemeye özen gösteririz. Birinci sınıf öğrencilerimiz her yıl geleneksek bir şekilde bu beyaz önlüklerini bizim elimizden giyerler. Hekimlik zaten bir usta çırak ilişkisidir. Ustası onu giydirecek yetiştirecek ki çırak da ustasını geçebilsin. Onun için bu bizim için anlamlı bir törendir. Kendi önlükleriyle onu kirletmeden, etik değerlere saygı duyarak, mesleklerinde en iyi olma çabası içerisinde olmalarını istiyoruz" dedi.

"Hekimlik gönül işidir"

Yeni öğrencilere aynı zamanda hekimlikle ilgili tavsiyelerde bulunan Budak, "Hekimlik sorumluluk ve özveri isteyen bir yaşam biçimidir. Bir sevda, gönül işidir. Dolayısıyla öğrencilerin dünya tıbbının özellikle son 50 yılda yaptığı büyük aşamaları yakalayabilmeleri ve güncel tıbbı izleyebilmeleri için çok çalışmaları gerekiyor. Bu mesleği sevecekler, onunla yatıp onunla kalkacaklar ve çok çalışacaklar" ifadelerini kullandı.

"Hedefim Türkiye'ye yakışır bir hekim olmak"

Tıp Fakültesi 1. Sınıfların öğrenci temsilcisi Kaan Erener ise çok mutlu olduğunu ifade ederek "Bu sürece gelebilmek için çok çaba sarf ettik. Sınavlara çalışırken günlerce uykusuz kaldık. Hedefim Türkiye'ye yakışır birer hekim adayı olabilmek. Ülkemizi önemli kongrelerde ve tıbbi buluşlarda temsil edebilmek istiyoruz. İlerde Kardiyoloji veya Endokrinoloji bölümlerine yönelmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Etiketler: Beyaz önlük giyme töreni, doktor, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç