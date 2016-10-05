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Beyaz saçlar için soğan kürü tarifi

Amerikan Saç Vakfı Uzmanı Ebru Çelik, (Soğan suyu, saç beyazlamasına iyi gelir mi?) sualimizi şöyle cevaplıyor: (Başınızda beyaz bir saç teli gördüğünüzde yapmanız gereken ilk şey, soğan suyunu beyaz saçlara ve çevresindeki bölgeye uygulamak olmalıdır. Böylece çıkması muhtemel yeni beyaz saçları da önlemiş olursunuz.)

Beyaz saçlar için soğan kürü tarifi

05 Ekim 2016 18:09

Yapılan bilimsel araştırmalar, saç beyazlamasının, saç diplerinde Hidrojen peroksitin birikmesiyle meydana geldiğini gösteriyor. Bu birikim de katalaz enziminin azalması sonucunda gerçekleşir. Soğan suyu ise katalaz enziminince oldukça zengindir ve yüzyıllardır saç beyazlaması için doğal tedavi yöntemlerinin içerisinde yer alır. Soğan suyu katalaz üretimini artırır ve saçların beyazlamasını da engeller.

İngiltere Bradford Üniversitesinde yapılan bir bilimsel çalışmada, soğanın katalaz enzimi içeriği sayesinde, saç köklerinde biriken ve renklerini kaybetmelerine yol açan hidrojen peroksidi ortadan kaldırdığı tespit edildi. Ayrıca soğanın saça uygulanmasıyla birlikte saçlarınızın sağlıklı uzaması da desteklenmiş olur.

Soğan suyu, beyazlamış saçların doğal rengine dönmesinde çok etkilidir. Saç köklerini besler, saç köklerindeki mikropları ve parazitleri öldürerek saç derisi bakımını yapar. Soğan, sulfur içeriği sayesinde saç derisindeki iltihabik sorunlar ve mantar gibi saç sorunlarını tedavi etmeye de yardımcı olur.

Soğan suyu hazırlama yöntemleri

1) Meyve sıkacağı kullanma

Soğanı ortadan ikiye kesip portakal sıkar gibi soğan suyunu çıkarabilirsiniz. Yahut soğanı dilimleyip katı meyve sıkacağında suyunu çıkarabilirsiniz.

2) Blender veya rondo yöntemi

Soğanları üç dört parçaya bölüp blenderdan veya rondodan geçirin. Ardından posayı süzgeçten geçirip suyunu çıkarın.

3) Rende

Evde katı meyve sıkacağı, blender veya rondo yoksa, soğanı ortadan kesip rendeden geçirip posasını çıkarın, daha sonra süzgeçten geçirin ve suyunu çıkarın.

Soğan suyu doğal bir uygulama olsa da saçlarınıza soğan suyu sürmeden önce boyun bölgesi gibi küçük bir alanda alerji testi yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Yani soğan suyunu boynunuza sürün şayet kızarma, yanma gibi belirtiler yoksa soğanı saç diplerine sürebilirsiniz.

Soğan suyu saç beyazlatmasını gidermek için nasıl kullanılır?

Yukarıda bildirdiğimiz yöntemlerden biriyle soğanın suyunu çıkarın. Bu suya pamuk batırıp soğan suyunu saç diplerine ve saçlarınıza sürün. Uyguladığınız soğan suyunu 30 dakika ile 1 saat arasında saç diplerinizde bekletebilirsiniz. Uygulamadan kesin sonuç almak için haftada 3 kere soğan kürüne devam etmelidir.

Etiketler: soğan kürü


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