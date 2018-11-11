Beyaz Saray: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump Kaşıkçı'yı görüştü'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Reuters haber ajansının Beyaz Saray'dan bir yetkiliye dayandırdığı haberde iki liderin İstanbul başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Paris'te Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100. yıl dönümü programı için verilen akşam yemeğinde Trump ve Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetine nasıl yanıt verileceğini görüştüğü ifade edildi.