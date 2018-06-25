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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Beyaz Saray: 'Erdoğan ve Trump arasında bir telefon görüşmesi ayarlamaya çalışıyoruz'

Beyaz Saray Sözcüsü Sara Sanders, seçim sonuçlarını görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi ayarlamaya çalıştıklarını söyledi.

Beyaz Saray: Erdoğan ve Trump arasında bir telefon görüşmesi ayarlamaya çalışıyoruz

25 Haziran 2018 23:56

Beyaz Saray Sözcüsü Sara Sanders, bugün yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını konuşmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi ayarlamaya çalıştıklarını açıkladı.

Seçimlerden sonra gerçekleştirilecek olan ilk görüşmenin iki ülke arasındaki kuvvetli bağın bir simgesi olacağı vurgusunu yapan Sanders, ABD’nin Türkiye’ye demokrasi yolunda ilerlemesi ve ikili ilişkilerdeki problemlerin bir an önce çözüme kavuşturulması yönünde tavsiyede bulunduğunu ifade etti. 

 

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