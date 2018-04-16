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Beyaz Saray, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u yalanladı

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'deki misyonunun değişmediği belirtilirken, Başkan Donald Trump'ın Amerikan güçlerinin bölgeden mümkün olan en kısa sürede çekilmelerini istediği vurgulandı.

Beyaz Saray, Fransa Cumhurbaşkanı Macronu yalanladı

16 Nisan 2018 09:07

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın yaptığı açıklamada, "ABD misyonu değişmedi. Başkan Trump, ABD güçlerinin mümkün olduğunca çabuk bir şekilde eve dönmelerini istediği konusunda net. DEAŞ’ı tamamen yok edip, bir daha ortaya çıkmasının önüne geçecek koşulları oluşturmak konusunda kararlı olduklarını belirtti" ifadeleri yer aldı.

Sanders, “Buna ilaveten, bölgesel müttefik ve partnerlerimizin, bölgeyi güvenlik altına alabilmek için gerek askeri gerek finansal açıdan daha büyük sorumluluk almasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. 

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "10 gün önce ABD Başkanı Trump askerlerini Suriye'den çekeceğini söylemişti. Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik. Suriye’ye düzenlenen saldırının kimyasal silah tesisleriyle sınırlandırılmasına da Trump'ı biz ikna ettik" açıklamasında bulunmuştu.  

Hasan Çelik
 

Etiketler: beyaz saray, macron

 

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