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Beyaz Saray: 'Trump ve Putin, Vietnam’da ayrı bir görüşme yapmayacak'

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Vietnam’da ayrı bir görüşme yapmayacağını bildirdi.

Beyaz Saray: Trump ve Putin, Vietnamda ayrı bir görüşme yapmayacak

10 Kasım 2017 12:15

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Vietnam’da ayrı bir görüşme yapmayacağını bildirdi. Yapılan açıklamada, Trump’ın mevkiidaşı Putin’le Vietnam'daki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinin oturum aralarında görüşmelerinin önceden planlandığını fakat ABD Başkanının yoğunluğu nedeniyle herhangi bir görüşmenin gerçekleşmeyeceği belirtildi. Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, daha önce yaptığı açıklamada Trump ve Putin görüşmesinin bugün gerçekleşebileceğini ama kesin bir planlama olmadığını söylemişti.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov ise, Putin ile Trump arasında Vietnamda gerçekleşebilecek görüşmede iki devlet arasındaki ilişkiler, Suriye'deki durumu ve Kore yarımadası sorunlarını görüşebileceklerini dile getirmişti.

Öte yandan Trump ve Putin bundan önce Hamburg'da G20 zirvesinde bir araya gelmişti. Ayrıca iki lider birkaç kez telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Şehriyar İmanbeyli

 

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