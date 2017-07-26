Beyaz Saray: 'Trump’ın kararı askeri bir karar'

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, ABD Başkanı Donald Trump’ın trans bireylerin ABD silahlı kuvvetlerinde görevlendirilmesini yasaklama kararının askeri bir karar olduğunu açıkladı. Sanders, bu planın nasıl uygulanacağının Beyaz Saray ve Savunma Bakanlığının ortak çalışmasıyla yasal olarak belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, “Buna Savunma Bakanlığının öncülük edeceğini tahmin ediyorum” dedi.

Trump, bugün Twitter hesabında yaptığı açıklamada, “ABD hükümetinin trans bireyleri ABD ordusuna kabul etmeyeceğini ve ordunun hiçbir kademesinde görev yapmalarına izin verilmeyeceğini bilgilerinize sunuyorum” ifadelerini kullanmıştı.