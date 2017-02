Başkan Yardımcısı Pence’in Şanlıurfa’daki terör saldırısı dolayısıyla Yıldırım’a taziyelerini ilettiği kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başkan Yardımcısı, ABD’nin stratejik ortak ve NATO müttefiki Türkiye’ye bağlılığını bir kez daha teyit etmiştir. İki lider aynı zamanda bir dizi bölgesel konuyu ele almış ve terörizmin her türüyle mücadele etme konusunda paylaşılan kararlılığı vurgulamışlardır. Başkan Yardımcısı, Türkiye’nin IŞİD’e karşı kampanyada önemli katkılarına teşekkür etmiş ve terörizmle savaşta Türkiye’nin verdiği can kaybı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Her iki lider de İran’ın bölgede istikrarı baltalamasına izin vermeyecekleri konusunda mutabık kalmışlardır. İki lider aynı zamanda IŞİD’i yenilgiye uğratmaya dair ortak çabalarını hızlandırma yollarını da ele almıştır"