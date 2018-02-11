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Beyaz Saray'dan İbrahim Kalın ile McMaster görüşmesiyle ilgili açıklama

Beyaz Saray tarafından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Beyaz Saraydan İbrahim Kalın ile McMaster görüşmesiyle ilgili açıklama

11 Şubat 2018 22:18

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, terörle mücadeleyi genişletecek çözüm arayışlarının ele alındığı belirtildi. Açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında uzun süredir devam eden stratejik ortaklığa vurgu yapıldı. İki ülkenin öncelikleri ve kaygılarının tartışıldığı duyuruldu.

Müttefik olarak Türk-Amerikan ilişkileri, ortak stratejik güçlükler ve bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu açıklandı.

Kalın ve McMaster'ın, iki ülke ilişkilerini etkileyen konuları bütünüyle ele alındığı, "Her türlü terörizme karşı ortak mücadeleyi genişletmenin yolları arandı" denildi. 

Hasan Çelik

Etiketler: beyaz saray, ibrahim kalın, McMaster

 

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