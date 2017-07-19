Beyaz Saray’dan Trump-Putin görüşmesine doğrulama

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz hafta Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde yaptıkları ikili görüşmeler sonrasında bir araya geldikleri ifade edildi.

Beyaz Saray da liderlerin gayrı resmi olarak tekrar bir araya geldiklerini doğruladı. Zirvede liderlerin onuruna verilen akşam yemeğine katılmayan iki liderin bir saat görüştüğü ifade edilirken yapılan görüşmeye Trump'ın yalnız katıldığı ve Putin'in ise tercümanıyla geldiği belirtildi.