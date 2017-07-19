Diğer
Kategoriler

Beyaz Saray’dan Trump-Putin görüşmesine doğrulama

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Almanya'da düzenlenen G20 toplantısında ikinci kez görüştüklerini doğruladı.

Beyaz Saraydan Trump-Putin görüşmesine doğrulama

19 Temmuz 2017 11:36

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz hafta Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde yaptıkları ikili görüşmeler sonrasında bir araya geldikleri ifade edildi.

Beyaz Saray da liderlerin gayrı resmi olarak tekrar bir araya geldiklerini doğruladı. Zirvede liderlerin onuruna verilen akşam yemeğine katılmayan iki liderin bir saat görüştüğü ifade edilirken yapılan görüşmeye Trump'ın yalnız katıldığı ve Putin'in ise tercümanıyla geldiği belirtildi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!