Beyaz Show bu akşam yayınlanacak mı? 29 Aralık Beyaz Show neden yok?

Her Cuma akşamı seyircinin karşısına çıkan Beyaz Show bu hafta ekranlara gelmeyecek. Peki Beyaz Show bu hafta neden ekrana gelmiyor? Tüm severler bu soruyu merak ediyordu.

Beyaz Show neden yayınlanmayacak?

Beyaz Show bu hafta neden yayınlanmadı sorusu herkes tarafından merak ediliyor. Beyaz Show'un bu hafta yayınlanmamasının sebebi yılbaşından dolayı olduğu tahmin ediliyor.

Beyaz Show'da geçen hafta ne oldu?

Geçen hafta programın konukları Jean Claude Van Damme, Tolgahan Sayışman, Hande Erçel, Gökçe, Gigi Datome ve Melih Mahmutoğlu idi. Konuklardan dünyaca ünlü isim Jean Claude Van Damme oldukça ilgi gördü.