Varol Yaşaroğlu kimdir sorusunun cevabını sizler için derledik. Varol Yaşaroğlu Beyaz Show’a konuk oluyor. Peki Varol Yaşaroğlu kimdir? Varol Yaşaroğlu 1968 doğumludur. 2002-2005 yıllarında Kanal D'de Grafi2000 programını sunmuştur. Programda yayınlanan skeçlerinde birinde Şahan Gökbakar'da yer alır. Karikatür, illüstrasyon ve animasyon çalışmalarının hepsini ekibiyle birlikte kağıt kaleme hiç dokunmadan bilgisayar ortamında oluşturan Varol Yaşaroğlu, çeşitli üniversitelerde Bilgisayar-internet ve mizah üzerine seminerler verirken, “Ekonomist” ve “Capital” dergilerinin karikatüristliğini ve illüstratörlüğünü yapmaya devam ediyor. 11 Şubat 2013 tarihinde yayına başlayan, Türkiye'nin yetişkinlere yönelik ilk animasyon dizisi Fırıldak Ailesi'nin yapımcısıdır.

VAROL YAŞAROĞLU BEYAZ SHOW'A KONUK OLACAK

Varol Yaşaroğlu Kanal D'de yayınlanan Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show'a konuk olacak. Beyaz Show'un bu haftaki konukları arasında Mustafa Ceceli, İrem Derici, Oğuz Özyaral, Tuvana Türkay, Yılmaz Vural ve Çağatay Akman da var.



