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Beyaz Show neden yok? Kanal D yayın akışı

Beyaz Show bu akşam neden yok? Tüm Beyaz Show severler bu soruyu merak ediyor. Ekranların sevilen programı Beyaz Show bu hafta yayınlanmayacak. İşte Beyaz Show ile ilgili tüm detaylar...

Beyaz Show neden yok? Kanal D yayın akışı

23 Şubat 2018 14:44

 Her Cuma akşamı seyircinin karşısına çıkan Beyaz Show bu hafta ekranlara gelmeyecek. Peki Beyaz Show bu hafta neden yok? Yayının bu akşam yayınlanmamasıyla ilgili Beyaz Show cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Beyaz Show'un yerine Gülizar dizisinin tekrar bölümü ekrana gelecek.

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Beyaz Show'da geçen hafta ne oldu?

Beyaz Show'un geçen haftaki konukları Evrim Akın, Ferhat Göçer, Boran Kuzum ve Miray Daner oldu. Evrim Akın'ın sunduğu Çocuktan Al haberi programından alınan kesitlerle yapılan kısa VTR izleyenleri kahkahaya boğdu. 

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer ise, güzel sesiyle hem ekran başındaki hem de oradaki seyircileri mest etti. 

Beyaz Show 16 Şubat izlemek için tıklayınız...

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