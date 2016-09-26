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Beyaz Şov’dan eşi görülmemiş yenilik

Beyaz Şov, 20. yılında eşi görülmemiş bir formatla ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Beyaz Şovdan eşi görülmemiş yenilik

26 Eylül 2016 15:27

Bu kez seyirci Beyaz Şov stüdyosuna gitmeyecek, bizzat Beyazıt Öztürk ve birbirinden ünlü konukları seyircinin ayağına gidecek.

Aylardır müthiş bir gizli ve titiz bir çalışmayla, yepyeni projesini hayata geçirmeye hazırlanan Beyazıt Öztürk, daha şimdiden Avrupa’nın ve Türkiye’nin dört bir yanında salonları hazırlamaya başladı bile. Beyaz Şov’u bir anda Zürih’te, bir anda Trabzon’da görebileceksiniz.

Kanal D’de de banttan yayınlanacak olan programın ekibinin kullanacağı teknik malzemeler de şimdiden titizlikle hazırlanırken, Kanal D izleyicisi de 15 günde bir, bambaşka bir yerde çekilmiş, şahane bir programı izleme şansı bulacak. Her hafta değişen, tam bir görsel şölen olacak.

15 günde bir diyoruz, çünkü oradan oraya koşturulacağı için program her cuma değil, 15 günde bir cuma akşamları ekrana gelecek.

Etiketler: Beyaz Şov


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