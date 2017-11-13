Beyaz yakalılara ‘diyabet’ uyarısı

Etkinlikte konuşan Türkiye Diyabet Tedavi ve Eğitim Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, Türkiye’de bugün 10 milyondan fazla diyabet hastası olduğunu ve bunların üçte birinin hastalığının farkında olmadığını söyledi.

Sağlık sigortacılığı sektörünün önde gelen şirketlerinden Allianz Türkiye, 160 ülkede 1 milyarı aşkın destekçisiyle dünyanın en büyük farkındalık etkinliği olma özelliği taşıyan 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında çalışanlarına bir seminer verdi. Çalışanların, diyabete karşı küresel birlikteliği ve farkındalığı simgeleyen ‘mavi halka’larla katıldığı etkinlikte, Türkiye Diyabet Tedavi ve Eğitim Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz bir sunum yaptı. Diyabetin dünya ve Türkiye’deki durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yılmaz, “Son 10 yılda Türkiye’deki diyabet hastalarının oranı yüzde 100 artış gösterdi” dedi.

“Kapalı alanlarda çalışma, hareketsiz ve stresli yaşam diyabet için daha büyük tehdit”

Türkiye’de bugün 10 milyonu aşkın diyabet hastası bulunduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, “Bu hastaların üçte biri, henüz diyabetli olduğunun farkında değil. Diyabet, yüksek teknolojinin hemen herkesin gündemine getirdiği yeni hayat modelinden kaynağını alıyor. Daha hareketsiz ve stresli bir yaşam, fast-food ve kötü beslenme, sağlıksız koşullar, kronik hastalıkları artırdı. Ülkemizde yapılan iki ayrı çalışmada, diyabet farkındalık oranı yüzde 35 olarak tespit edildi. Özellikle gençler, diyabet konusunda bilgisi en az olan kesim. Oysa diyabetin bugün insülin direnci ve gizli şekerle beraber, en büyük risk altına aldığı kesim, sürekli kapalı alanlarda ve plazada çalışanlar, beyaz yakalılar. Özellikle kadınlarda rastlanma oranı erkeklere göre çok daha yüksek. Kronik hastalıklar içinde en önemli ve en yaygını olan diyabet, kalp damar hastalıkları, felç, yüksek tansiyon, şişmanlık ve böbrek hastalıklarının bir numaralı sebebi. 2025 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 30 artması beklenirken, diyabetli hasta sayısının ise yüzde 114 artması bekleniyor. Dünya Diyabet Günü’nde herkesin mutlaka Diyabet Risk Testi’ni yaptırmasını ve tokluk kan şekerini ölçtürmesini öneriyoruz” diye konuştu.

"Sağlık Destek Programı’yla sigortalılarımızın yaşam kalitesini artırdık”

Allianz Türkiye Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Pınar Lembet de toplantıda yaptığı konuşmada, Allianz’ın konuyla ilgili çalışmalarını hatırlattı. Yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerinin yaşam kalitesini artırmayı ve önleyici çözümlerle onlara destek vermeyi önemsediklerini belirten Lembet, “Sağlık Destek Programı’mızı bu yönde hayata geçirdik. Sağlık Destek Programı’mız kapsamında ilk olarak Mayıs ayında, diyabet tanısı bulunan ve ek prim ödeyen müşterilerimiz için Diyabet Destek Projesi’ni başlattık. Diyabet Destek Projesi’yle ilk yıl 500, önümüzdeki yıl da Ankara ve İzmir’i de ekleyerek, 1000 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Katılımcılarımızın projede tutunma oranının yüzde 100 olması da memnuniyet verici” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki dönemde, hipertansiyon ve akciğer hastalıkları gibi diğer kronik hastalıklara destek olmak için de planlama yaptıklarını belirten Lembet, “Amacımız, ilk projenin sonuçlarını takiben uygulamayı yaygınlaştırmak, diyabet tanısı olan tüm müşterilerimize ve kronik hastalık tanısı bulunan diğer Allianz müşterilerine hizmet verebilmek” dedi.

Diyabet Destek Projesi

Şirket açıklamasına göre Allianz Türkiye, Diyabet Destek Projesi için hastalık takibini online yapmayı sağlayan veri aktarım teknolojisinin kullanıldığı özel bir yazılım geliştirdi. Diyabet hastası sigortalılarına, medikal ölçüm - veri aktarım cihazı ve ekipmanını içeren özel kitin ücretsiz olarak dağıtımını yapan şirket, proje devamlılığı boyunca strip ve lansetlerin teminini de üstleniyor.

Allianz Türkiye, söz konusu kit ile sigortalıların kan şekerlerinin düzenli ölçülmesini sağlarken, ambulans gönderimi, tedavi konusunda bilgilendirilme ve doktora yönlendirilme gibi hizmetleri de ücretsiz veriyor. Şirket diyabet hastası sigortalılara, belirlenen sayıda tetkik olanağını, anlaşmalı sağlık kurumlarında ya da ikamet adreslerinde yine ücretsiz sağlıyor.