Beyaz yakalının en değerlisi ‘ailesi’

İş dünyasının işe alım süreçlerinde kullandığı Kişilik Envanteri Personality Item Test (PiT) aracılığı ile beyaz yaka çalışanların değer verdiği başlıklar belirlendi. Envantere çeşitli meslek gruplarından 3 bin 601 kişi katıldı. Katılımcıların eğitim düzeyi lisans ve üstü, yaş aralıkları ise 25-45 olarak tespit edildi. Envanterde adalet, aile, saygı, sevgi, arkadaşlık, çalışkanlık, mutluluk, lüks yaşam, romantizm gibi 64 farklı değer başlığı yer aldı. Katılımcılardan en çok ve en az önemsedikleri 5 değeri belirtmeleri istendi.

Adalet ikinci sırada

PiT Kişilik Envanteri sonuçları, çalışanların en çok ve en az değer verdiği konuları gözler önüne serdi. En çok önemsenen değer yüzde 48 ile aile olurken ikinci sırayı yüzde 41 ile adalet aldı. Bu değerleri yüzde 29 ile dürüstlük, yüzde 27 ile güven, yüzde 26 ile başarı, yüzde 20 ile saygı, yüzde 18 ile sağlık takip etti. Yüzde 1’in altında kalan lüks yaşam, eşsizlik, yalnızlık, romantizm, ün kazanmak ise en az önemsenen değerler olarak saptandı.

Ortak değer, ortak başarı demek

Kurum kültürü ve envanter sonuçları ile ilgili konuşan Empatik İnsan Kaynakları Genel Koordinatörü Safa Zengin, iş dünyasının eğitim, tecrübe, donamınım yanı sıra çalışanların kurum kültürüne ne kadar yakın olup olmadığına da baktıklarını söyledi.

Starbucks, Google, Tesla gibi şirketlerin başarısının arkasında kurum olarak değer verdikleri insan, çevre ve toplumsal konulara yaptıkları yatırımların da olduğunu dile getiren Zengin, “İş dünyası artık kendi değerlerine uyum gösterebilecek çalışanları bünyesinde barındırmak istiyor. Çünkü hiçbir çalışan aynı değeri paylaşmadığı kurumda verimli olamaz. Ortak değerleri benimsememek hem çalışanın hem de şirketin çeşitli zararlar görmesine neden olur” dedi.

Adayı bütüncül değerlendirin

İdeal bir kurum kültürünün şirketin birim ve çalışanlarının bütünleşmesine yardımcı olduğuna dikkat çeken Zengin, şöyle konuştu: “Yönetim alanının duayen ismi Peter Drucker da, insanların iş hayatlarında etkin olması için kendi değerleri ile kurumun değerlerinin bağdaşması gerektiğine dikkat çekiyor. Çalışanların değerleri kurumla bire bir olmak zorunda değil ancak Drucker’ın da ifade ettiği gibi birlikte var olabilmek için yeterince yakın olmalı”.

Katılımcıların değer verdiği diğer başlıklar ve oranları şöyle:

Mutluluk: yüzde 15,

Açık sözlülük: yüzde 15

Çalışkanlık: yüzde 12

Doğru Olanı Yapma: yüzde 12

Sadakat: yüzde 12

Arkadaşlık: yüzde 11

Öğrenme: yüzde 10

Sevgi: yüzde 9

Özgürlük: yüzde 9

Kişisel Gelişim: yüzde 8

Bilgelik yüzde 6

Mükemmellik yüzde 4