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Beyazıt Öztürk'ten Beyaz Show kararı | Beyaz Show devam edecek mi?

Beyazıt Öztürk'ten Beyaz Show kararı | Beyaz Show devam edecek mi?
Beyazıt Öztürk'ten Beyaz Show kararı | Beyaz Show devam edecek mi?

Beyazıt Öztürk'ten Beyaz Show kararı | Beyaz Show devam edecek mi? Beyazıt Öztürk, Beyaz Show ile ilgili son noktayı koydu. Beyaz, akıbeti muammaya dönüşen programla ilgili kararını verdi. Peki, Beyaz Show devam edecek mi? İşte yanıtı...

Beyazıt Öztürk'ten Beyaz Show kararı | Beyaz Show devam edecek mi? Beyazıt Öztürk akıbeti muammaya dönüşen Beyaz Show ile ilgili kararını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde 0 Ses Türkiye jürisine dahil olan Öztürk, 23 yıldır devam eden Beyaz Show'un devam edecek mi sorusuna yanıt verdi. 

Beyazıt Öztürk Beyaz Show, Beyaz Show devam edecek mi?

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün 23 yıldır sürdürdüğü Beyaz Show'un akıbeti muammaya dönüşmüştü. Öztürk, Beyaz Show'la ilgili kararını verdi. Yeni sezonda O Ses Türkiye ekibine dahil olan Beyazıt Öztürk, 23 yıldır sürdürdüğü Beyaz Show'la ilgili kararını açıkladı.

BİR SENE ARA

Beyaz Show'un 23 yıldır devam ettiğini ve programına bir sene ara vermek istediğini söyleyen Beyaz, sonrasında programın devam edeceğini hatta O Ses Türkiye programı ile ikisini bir arada götürebileceğini açıkladı. 

YURT DIŞINDA EV ALDIĞI HABERLERİNE YALANLAMA

Yurt dışında ev aldığına dair çıkan haberleri de yalanlayan ünlü şovmen, programın moderatörü ve yapımcısı Acun Ilıcalı'dan sigorta ve primlerini tam yatırmasını istediğini söyleyerek esprili bir açıklamada bulundu.

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