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Beyazıt Öztürk'ten sürpriz hamle! Yeni sezonda..

Ali Eyüboğlu, Beyazıt Öztürk'ün yeni sezonda bant yayına son verdiğini açıkladı.

Beyazıt Öztürkten sürpriz hamle! Yeni sezonda..

22 Ağustos 2017 15:21

Milliyet Cadde yazarı Ali Eyüboğlu, bugün köşesinde Beyaz Show'un yeni sezon akıbetini kaleme aldı.

İşte yazının ilgili bölümü:

Kanal D’nin en uzun soluklu programlarından biri olan ‘Beyaz Show’, yeni yayın dönemine sürprizle başlayacak. Ocak 2016’da canlı yayına bağlanan Diyarbakırlı bir öğretmenin söyledikleri yüzünden RTÜK’ten ceza alan ve hakkında soruşturma açılan Öztürk, o yüzden geçen sezon ‘Beyaz Show’u bant yayın yapmıştı. Ekim sonuna doğru programa başlaması planlanan şovmen, bu sezon canlı yapma kararı aldı. Umarım Öztürk, benzer bir vaka yaşamaz.

Etiketler: beyazıt öztürk


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