Beyazlara bürünen Abant’a tatilci akını

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve yılın dört mevsimi ziyaretçi akınına uğrayan Abant Tabiat Parkı, dün gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyazlara büründü. Tabiat Parkı içerisinde bulunan Abant Tabiat Parkı’nın etrafındaki çam ağaçlarının üzerine yağan kar tatilciler için kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Hafta sonu tatillerini karlar içerisinde geçirmek için Abant’a gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, ata ve faytona binerek eğlenceli dakikalar geçiriyorlar.

Abant’a 30 kişilik bir grupla geldiklerini belirten Ali Cingey, “ilk defa Abant’a gelme fırsatı bulduk ve çok güzel olduğuna kanaat getirdik. Yaz günlerinde de gelmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Faruk Çidem