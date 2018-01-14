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Beyazlara bürünen Abant’a tatilci akını

Bolu’da kar yağışıyla birlikte beyazlara bürünen Abant Tabiat Parkı hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı.

Beyazlara bürünen Abanta tatilci akını
Beyazlara bürünen Abant’a tatilci akını - Foto Galeri

14 Ocak 2018 12:26
Beyazlara bürünen Abant’a tatilci akını - Tıkla İzle

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve yılın dört mevsimi ziyaretçi akınına uğrayan Abant Tabiat Parkı, dün gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyazlara büründü. Tabiat Parkı içerisinde bulunan Abant Tabiat Parkı’nın etrafındaki çam ağaçlarının üzerine yağan kar tatilciler için kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Hafta sonu tatillerini karlar içerisinde geçirmek için Abant’a gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, ata ve faytona binerek eğlenceli dakikalar geçiriyorlar.

Abant’a 30 kişilik bir grupla geldiklerini belirten Ali Cingey, “ilk defa Abant’a gelme fırsatı bulduk ve çok güzel olduğuna kanaat getirdik. Yaz günlerinde de gelmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu. 

Faruk Çidem

 

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