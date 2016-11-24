Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Çevre
  •  » Beydağ Barajında doluluk oranı yüzde 12'ye düştü, tehlike kapıda

Beydağ Barajında doluluk oranı yüzde 12'ye düştü, tehlike kapıda

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Beydağ Barajında doluluk oranı yüzde 12'ye inerken, Küçük Menderes Sulama Birliği Meclisi, vahşi sulamaya yüzde 100, damlama ve yağmurlama sulamaya ise yüzde 10 zam yaptı.

Beydağ Barajında doluluk oranı yüzde 12ye düştü, tehlike kapıda

24 Kasım 2016 12:37

Küçük Menderes Sulama Birliği Meclisi, Beydağ Barajı için bir toplantı yaptı. Küçük Menderes Sulama Birliği Başkanı Özay Kaptan ve meclis üyeleri, kapıda bekleyen tehlikenin boyutuna dikkat çekti. Barajdaki doluluk oranının yüzde 12'ye indiğini ifade eden Kaptan, barajın tarihi boyunca yüzde 100 boyutuna hiç ulaşmadığı bilgisini verdi. Kaptan, "Baraj inşa edildiği tarihten bu yana hiç yüzde yüz doluluğa ulaşılamamıştır. Son 10 yıllık yağış ortalamasına bakıldığında 40-45 milyon metreküp su gelmektedir. Bu ne demektir; hiç sulama yapmadan Beydağ Barajı ancak 6 yılda doldurabilmektedir. Dünyanın en verimli topraklarında yılda üç ürün ekilmesi, bazı bölgelerdeki üreticilerin aşırı sulama yapması ve dünyada modern sulama teknikleri kullanılırken bizim halen vahşi sulama yapmamız, mevsimlerin de kurak geçmesiyle bugünkü manzara ortaya çıktı. Diğer sulama birlikleri Mayıs ayında sulamaya başlayıp Ağustos başında kapatırken bizim bölgemizde neredeyse 12 ay sulama yapılıyor. Bu yıl da 40 milyon metreküp su gelse ancak 70 milyon metreküp su olacak. Bu rakamlar durumun vahametini gösteriyor" dedi.

Yağmur duasına da çıktılar
Konuşmaların ardından birliğin 2017 yılı çalışma programı da karara bağlandı. Küçük Menderes Sulama Birliği Meclisi, vahşi sulamaya yüzde 100, damlama ve yağmurlama sulamaya ise yüzde 10 zam yaptı. Programın sonunda ise hep birlikte yağmur duası yapıldı. 

Toplantıya, Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, Bayındır Sulama Birliği Başkanı İsmail Ekeroğlu, DSİ 2. Bölge Müdürlüğünden ziraat başmühendisi Argun Baran, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ÇEVRE VİDEO GALERİ
ÇEVRE FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç