Küçük Menderes Sulama Birliği Meclisi, Beydağ Barajı için bir toplantı yaptı. Küçük Menderes Sulama Birliği Başkanı Özay Kaptan ve meclis üyeleri, kapıda bekleyen tehlikenin boyutuna dikkat çekti. Barajdaki doluluk oranının yüzde 12'ye indiğini ifade eden Kaptan, barajın tarihi boyunca yüzde 100 boyutuna hiç ulaşmadığı bilgisini verdi. Kaptan, "Baraj inşa edildiği tarihten bu yana hiç yüzde yüz doluluğa ulaşılamamıştır. Son 10 yıllık yağış ortalamasına bakıldığında 40-45 milyon metreküp su gelmektedir. Bu ne demektir; hiç sulama yapmadan Beydağ Barajı ancak 6 yılda doldurabilmektedir. Dünyanın en verimli topraklarında yılda üç ürün ekilmesi, bazı bölgelerdeki üreticilerin aşırı sulama yapması ve dünyada modern sulama teknikleri kullanılırken bizim halen vahşi sulama yapmamız, mevsimlerin de kurak geçmesiyle bugünkü manzara ortaya çıktı. Diğer sulama birlikleri Mayıs ayında sulamaya başlayıp Ağustos başında kapatırken bizim bölgemizde neredeyse 12 ay sulama yapılıyor. Bu yıl da 40 milyon metreküp su gelse ancak 70 milyon metreküp su olacak. Bu rakamlar durumun vahametini gösteriyor" dedi.

Yağmur duasına da çıktılar

Konuşmaların ardından birliğin 2017 yılı çalışma programı da karara bağlandı. Küçük Menderes Sulama Birliği Meclisi, vahşi sulamaya yüzde 100, damlama ve yağmurlama sulamaya ise yüzde 10 zam yaptı. Programın sonunda ise hep birlikte yağmur duası yapıldı.

Toplantıya, Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, Bayındır Sulama Birliği Başkanı İsmail Ekeroğlu, DSİ 2. Bölge Müdürlüğünden ziraat başmühendisi Argun Baran, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı.