Küçük Menderes Sulama Birliği başkanı Özay Kaptan, bölgeyi bekleyen kuraklık tehlikesinin bu kış dikkat çeken bir seviyeye geldiğini belirterek, şu ana kadar yağan yağmurlarla barajdaki doluluk seviyesinin ancak yüzde 15’lere çıkabildiğini söyledi. Barajdaki doluluk oranının geçtiğimiz günlerde yüzde 10'lara kadar indiğini ifade eden Kaptan, barajın su tutmaya başladığı günden bu yana yüzde 100 boyutuna hiç ulaşmadığı söyledi. Kaptan; "Küçükmenderes Ovası'na can suyu olması beklenen Beydağ Barajı şimdiye kadar hiç yüzde 100 doluluğa ulaşamamıştır. Son 10 yıllık yağış ortalamasına bakıldığında 40-45 milyon metreküp su gelmektedir. Bu hiç sulama yapmadan Beydağ Barajı ancak 6 yılda doldurabilmektedir anlamına gelir. Dünyanın en verimli topraklarında yılda üç ürün ekilmesi, bazı bölgelerdeki üreticilerin aşırı sulama yapması ve dünyada modern sulama teknikleri kullanılırken bizim halen vahşi sulama yapmamız, mevsimlerin de kurak geçmesiyle bugünkü manzara ortaya çıktı. Diğer sulama birlikleri Mayıs ayında sulamaya başlayıp Ağustos başında kapatırken bizim bölgemizde neredeyse 12 ay sulama yapılıyor. Bu yıl da 40 milyon metreküp su gelse ancak 70 milyon metreküp su olacak. Bu rakamlar durumun vahametini gösteriyor" dedi.

Cezaları adaletli

Öte yandan vahşi yöntemle sulama yapılan yerlerde kesilen cezaların adaletli olduğunu belirten Özay Kaptan, bazı bölgelere kayırmacılık yapıldığını yalanladı. Küçük Menderes Sulama Birliği olarak 2016 yılında 114 bin 956 TL ceza kesildiğini ve toplamda sulama yapan 25 mahalle içinde yüzde 37 ile Çaylı Mahallesi'nin başı çektiğini belirten Kaptan, “Amacımız ceza kesmek değil. Bilinçli ve modern sulama yapılmasını istiyoruz. Maalesef bazı ön yargılı arkadaşlar Çaylı'ya ceza kesilmediğini söylüyorlar. Sanırım bu rakamlar gerekli cevabı vermiştir. İsterlerse bu arkadaşlara bu yanıtları yazılı da verebiliriz. Suyun siyaseti olmaz. Görüş ve önerilerinizi söyleyin ki birliğimizi hep beraber yönetmeye devam edelim” diye konuştu.

Onur Şahan

İZMİR