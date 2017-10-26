Beyhan Çalışkan: 'Bu bir rüyaydı ve bitti'

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan 3. Lig ekiplerinden Yeşil Bursa, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak kupaya veda etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeşil Bursa Teknik Direktörü Beyhan Çalışkan, "Kayserispor bizim rakibimiz değil. Kupada oynamamız güzel bir rüyaydı. Futbolcularımla konuştuğumda disiplinli oynarsak, iyi mücadele edersek başa baş oynayabiliriz diye düşündük. 44. dakikada anlamsız bir hata ve son dakikada hücuma çıkarken yapılan hatadan dolayı goller yedik ve elendik. Uzatabilirdik maçı, şans bize dönebilirdi. Ancak lige dönmek zorundayız. Bir an evvel alttan kurtulmak istiyoruz. Futbolcularımızı kutluyorum, bu şekilde oynarlarsa ligde de istediğimizi alıp, Yeşil Bursa'yı güzel yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. Benimle çalışan futbolcuların bazı şeyleri çabuk kavraması lazım. Futbolcularım savunmayı doğru yapar, mücadele ederlerse istediğimiz şeyi yakalayabiliriz. 2 hafta oldu geleli, ona rağmen tepkiler çok iyi. Bizim söylediklerimizi oyuncularım yapmaya çalışıyorlar. Bana göre de Kayserispor'a karşı oynadıkları oyun da iyiydi. Bu bir rüyaydı, bitti. Bir an evvel gerçeğe, lige dönelim. Pazar günü zorlu bir maç oynayacağız” diye konuştu.

Mesut Alan

