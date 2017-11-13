Beyin damarına akım çevirici stent yerleştirilen hasta sağlığına kavuştu

Geçen yıl beyin kanaması şikayetiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvuran Mustafa Belen'in Radyoloji Ana Bilim Dalı Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Anjiyografi ünitesinde yapılan tedavisinde beyin damarında baloncuk saptandı. Ameliyata alınan Belen kapalı yöntemle ameliyat edilerek taburcu edildi. Bir yıl sonra yapılan tedavisinde Belen'in beyin damarında tekrar baloncuk oluşumuna rastlandı.

Yeniden dolum izlenmesi üzerine Belen tekrar ameliyata alındı. Kapalı yöntemle yapılan ameliyatta Belen'in beyin damarına Sivas'ta ilk kez uygulanan yöntemle akım çevirici stent yerleştirildi. Başarılı geçen operasyonunda ardından Belen sağlığına kavuştu.

Radyoloji Anabilim Dalı Doktoru Dr. Bülent Yıldız yaptığı açıklamada, "Daha önce hastamıza üniversitemiz hastanesinde kapalı yöntemle koil embolizasyon uygulaması yapıldı ve taburcu edildi. Bir yılın ardından yapılan kontroller sonrası beyninde tekrar bir baloncuk oluşumuna rastlanan hastamıza kapalı yöntemle yapılan beyin ameliyatında akım çevirici stent yerleştirildi" dedi.

Yıldız, hastanın Sivas'ta beyin damarına akım çevirici stent yerleştirilen ilk hasta olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, "Bu büyük operasyonun üniversitemizde gerçekleşmesinde başta Beyin Cerrahisi olmak üzere Anestezi Ana Bilim dallarının çok önemli katkıları olmuştur. Bize verdikleri destek için başta Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız olmak üzere başhekimliğimize ve dekanlığımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Uğur Yiğit