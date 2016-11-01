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Beyin kanaması geçirdi, 5 yıldır pes etmiyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Danyal Kolukırık, beyin kanamasının sonuçlarına 5 yıldır direniyor. Azimli hastanın mücadelesinin 5’inci yılı, tedavi gördüğü hastanede kutlandı.

Beyin kanaması geçirdi, 5 yıldır pes etmiyor

01 Kasım 2016 15:15

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan Danyal Kolukırık (61), beyin kanaması sonucu yaşadığı sorunlara 5 yıldır direniyor. Yaklaşık 1 yıl hastanede yatan, 2 büyük ameliyat olan, 4 yıldır fizik tedavi gören Kolukırık, yemeğini yiyebilir ve işaretlerle iletişim kurabilir hale geldi. Azimli hastanın mücadelesinin 5’inci yılı nedeniyle, tedavi gördüğü hastanede kutlama yapıldı.

Çiftçilik yapan, evli ve 1 çocuk babası Danyal Kolukırık, 22 Ekim 2011 tarihinde yatarken eşi Nermin Kolukırık’a “Sabah erkenden ava gideceğim” dedi. Sabah olduğunda Nermin Kolukırık eşinin hala uyuduğunu fark edince uyandırmak istedi. Eşinin uyanmaması üzerine Medical Park Tarsus Hastanesi’ne telefon edip ambulans istedi. Ambulansla hastaneye getirilen Danyal Kolukırık’ın beynine emboli attığı belirlendi.

1 yıl yoğun bakımda kaldı
Tedaviye alınan Kolukırık’ın bu sırada beyin kanaması da geçirdiği anlaşıldı. Felç olan ve yoğun bakımda 1 ay kalan Danyal Kolukırık, ardından nöroloji ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarının denetiminde 1 yıla yakın süreyle hastanede yattı. Kaydedilen ilerleme üzerine 2012 yılının Ekim ayında taburcu edilen Kolukırık, kontrol ve fizik tedavi için düzenli olarak hastaneye gelmeye başladı.

Sonuç alınmaya başlandı
Eşi ve yakınlarının desteğiyle yaşama sımsıkı sarılan Danyal Kolukırık sağlık sorunlarıyla karşılaşmaya devam etti. Danyal Kolukurık, 2015’in Ekim ayında ve 2016’nın Ağustos ayında, bacağına emboli atması nedeniyle 2 ayrı ameliyat geçirdi. Azimli hasta, tedavi, ilgi ve sabırla olumlu sonuçlar aldı. İlk yıl neredeyse hiçbir şey yapamayan Danyal Kolukırık, yemek yiyebilmeye, el kol işaretleri ve bakışlarla kendini ifade etmeye, televizyon kumandasını kullanabilmeye başladı.

Mumlara kendi üfledi
Danyal Kolukırık’ın mücadelesinin 5’inci yılı, tedavi gördüğü hastanede pasta kesilerek kutlandı.
Kutlamaya Danyal Kolukırık’ın eşi Nermin Kolukırık, şu anda fizik tedavisini sürdüren Uzm. Dr. Pınar Müge Sarıkaya, Genel Müdür Ahmet Egin ve hastane yöneticileri ile hemşireler katıldı.
Azmiyle örnek olan Danyal Kolukırık’ın yanından ayrılmayan eşi Nermin Kolukırık, 5 yıldır bütün çabalarının karşılığını aldıklarını söyledi. Kolukırık, “Zamanla daha iyi olacağını düşünüyoruz” dedi. 


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