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Beyin kanaması geçiren genç futbolcu yaşamını yitirdi

Konyaspor altyapısından yetişen ve bir dönem yeşil-beyazlı formayı da giyen 27 yaşındaki genç futbolcu Muhammet Yürükuslu yaşamını yitirdi.

Beyin kanaması geçiren genç futbolcu yaşamını yitirdi

16 Şubat 2018 23:22

24 Ocak 2018 tarihinde beyin kanaması geçiren Muhammet Yürükuslu hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Genç futbolcu tüm müdahalelere rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Oyuncunun vefat haberi spor camiasında üzüntüyle karşılandı.

Konyaspor ve Anadolu Selçukspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Futbola Konyaspor altyapısında başlayan, 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak A takım kadrosuna dahil edilen ve 2013-2014 sezonunun sonuna kadar kulübümüze başarıyla hizmet eden Muhammed Yürükuslu’nun vefatını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Konyasporumuzun şampiyon kadrosu içinde yer alan merhum Muhammed Yürükuslu’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Konya spor camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.
Takım bulamadığı için bu sezon forma giyemeyen Muhammet Yürükuslu daha önce Sarayköy, Altınordu, Sakaryaspor ve Diyarbekirspor takımlarında da top koşturmuştu.

H.İbrahim Parlak
 

 

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