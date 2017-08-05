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Beyindeki çok tehlikeli kitle, başarılı ameliyatla temizlendi

Gaziantep'te 16 yaşındaki Harun İlik'in beynin tam ortasındaki tehlikeli kitle, gerçekleştirilen başarılı ameliyatla alındı

Beyindeki çok tehlikeli kitle, başarılı ameliyatla temizlendi

05 Ağustos 2017 09:18

Gaziantep'te baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 16 yaşındaki Harun İlik’in beyninde tümör olduğu tespit edildi. Acil serviste görevli nöbetçi doktor Osman Yıldırım'ın tetkikleriyle beyinde kitle tespit edildi. Beyin ve Sinir cerrahisine yönlendirilen hastaya, burada beyindeki tümörün ameliyatla alınmasına karar verildi. Hasta ve yakınlarından gerekli onayın alınmasından sonra hasta ameliyata alındı. Harun İlik Başarılı geçen ameliyatla beynindeki tümör temizlendi.

“Eskiden böyle hastalar Ankara’ya sevk edilirdi”

Gaziantep Özel Deva Hastanesi Beyin Cerrahı Uzmanı Op. Dr Lokman Bayrak eskiden böyle hastaların risk alınmak istenmemesi nedeniyle Ankara gibi yerlere sevk edildiğini belirterek, “Hasta buraya baş ağrısı kusma yürümede dengesizlik şikayetiyle başvurmuştu. Biz acil serviste yaptığımız muayeneler sonucunda, beynin tam orta bölgesinde çok tehlikeli bir kitleyi tespit ettik. Hastamızı operasyon planlayarak ve ileri tetkik tedavi amacıyla servisimize aldık. MRG görüntülerini aldığımızda, tam beynin orta bölgesinde bir kitle gördük ve bu beynindeki havuzcuklar içerisindeki irtibatı da engellendiğinden dolayı, acil bir ameliyat gerektiğini ailesiyle de paylaşarak hastamızı ameliyata hazırladık. Salı günü yaptığımız ameliyattan sonra, yoğun bakımdaki bir günlük takip ardından hastamızı servise aldık. Normalde bu tür tümörler çok ciddi sonuçlara neden olabilecek havuzcuklardaki iletişimi kapattığı için, hastada ani ölümlere, felçliklere, solunum kaybı verecek tarzda tümörlerdir. Buna acil müdahaleler gerekmektedir. Bunun içinde hızlı davranarak hemen gerekli tetkikleri yapıp, çok zor olan bu ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bu tür hastalıkları genelde risk alınmak istenmemesi nedeniyle başka şehirlere gönderirlerdi biz bu tabuyu da yıkmış olduk. Artık riskli hastalıklara da gerekli müdahaleyi başarılı bir şekilde yapıyoruz” dedi.

“Deva Hastanesine teşekkür ediyorum”

Harun İlik’in babası Hayri İlik, Gaziantep Özel Deva Hastanesine teşekkür ederek, “Benim oğlum kusma, baş dönmesiyle hastaneye geldi. Burada yapılan muayene sonucu çocuğumun beyninde kütle tespit edildi. Ameliyat çok başarılı geçti, emeği geçen Deva Hastanesinin doktorlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ameliyat olan 16 yaşındaki Harun ilik ise hastane ve doktorlara teşekkür ederek, “Baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastaneye geldim. Doktorlar bana beyninde tümör var dediler. Çok korktum, ancak korktuğum gibi olmadı, ameliyatım çok başarılı geçti, şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Ameliyatı yapan doktorlara ve Deva hastanesine teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Lider Olgun - Mehmet Bulut


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