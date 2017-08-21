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Beykoz-Riva yolunda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Beykoz-Riva yolunda virajı alamayan otomobil karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Takla atarak 70 metre sürüklenen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Beykoz-Riva yolunda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

21 Ağustos 2017 21:54

Kaza, Beykoz-Riva yolu Alibahadır mevkiinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Riva istikametine seyreden İzzet Aptioğlu yönetimindeki 34 FJ 629 plakalı otomobil, girdiği virajı alamayarak karşı yönden gelen Musa A. yönetimindeki 34 EV 1406 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak sürüklenen otomobil yaklaşık 70 metre ilerde bariyerlere çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü İzzet Aptioğlu ve amcasının oğlu Adnan Aptioğlu hayatını kaybederken araçta bulunan Mustafa Çevik ise ağır şekilde yaralandı.

Ağaçlık alanda kazada kopan kafa arandı

Olayı gören diğer sürücülerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır şekilde yaralanan Mustafa Çevik’i Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırırken kazada hayatını kaybeden bir kişinin kafasının koptuğu belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından yolun kenarındaki ağaçlık alandan bir süre hayatını kaybeden kişinin kopan kafası arandı. Yapılan çalışmada kafanın parçalanmış halde olduğu belirlendi.

Riva yolu 1 saat trafiğe kapandı

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri kamyon sürücüsünü gözaltına aldı. Kaza nedeniyle Riva yolunda trafik yaklaşık 1 saat kapalı kalırken kamyonun yol kenarına çekilmesinin ardından trafik kontrollü bir şekilde sağlandı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırdı. Yapılan çalışmaların ardından hurdaya dönen otomobille kamyon olay yerinden çekilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Volkan Kayalar


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