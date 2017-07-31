Beykoz’da araç takla attı, vatandaşlar yolu trafiğe kapattı

Kaza, dün saat 20.25 sıralarında Beykoz Elmalı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavacık’tan Elmalı istikametine giden 34 ED 3175 plakalı otomobilin sürücüsü kavşağa geldiği esnada virajı alamadı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil taklalar atarak devrildi. Kaza sonucu otomobilin içerisinde 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Kazanın yaşandığı kavşağı trafiğe kapattılar

Kazanın ardından vatandaşlar, kavşakta sık sık kazaların meydana gelmesi nedeniyle önlem alınmadığı için kavşağı trafiğe kapattı. Öfkeli kalabalığım araçların geçmesine izin vermediği kavşakta gerginlik sonucu arbede yaşandı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan kavşak, polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu tekrardan normale döndü. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur



