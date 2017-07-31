Diğer
Kategoriler

Beykoz’da araç takla attı, vatandaşlar yolu trafiğe kapattı

Beykoz Elmalı kavşağında virajı alamayarak takla atan otomobilin içerisindeki 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası vatandaşlar kavşakta sık sık kazaların yaşandığı ve önlem alınmaması sebebiyle yolu trafiğe kapattı.

Beykozda araç takla attı, vatandaşlar yolu trafiğe kapattı

31 Temmuz 2017 10:57
Beykoz’da araç takla attı, vatandaşlar yolu trafiğe kapattı - Tıkla İzle

Kaza, dün saat 20.25 sıralarında Beykoz Elmalı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavacık’tan Elmalı istikametine giden 34 ED 3175 plakalı otomobilin sürücüsü kavşağa geldiği esnada virajı alamadı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil taklalar atarak devrildi. Kaza sonucu otomobilin içerisinde 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Kazanın yaşandığı kavşağı trafiğe kapattılar
Kazanın ardından vatandaşlar, kavşakta sık sık kazaların meydana gelmesi nedeniyle önlem alınmadığı için kavşağı trafiğe kapattı. Öfkeli kalabalığım araçların geçmesine izin vermediği kavşakta gerginlik sonucu arbede yaşandı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan kavşak, polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu tekrardan normale döndü. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur

 

Etiketler: beykoz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!