Beykoz’da batan barç havadan görüntülendi

Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giren bir gemi tarafından çekilirken Beykoz açıklarında batan barç havadan görüntülendi. Büyük bir kısmı denize gömülen barçın yanında güvenlik amacıyla bir de gemi bulunuyor. Bir geminin peşinde olan barç akşam saatlerinde Beykoz Paşabahçe açıklarında su alarak battı. Çeken gemi, batan barçı bırakarak yoluna devam etti. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, ters dönerek su yüzeyinde duran barçın etrafında teknelerle güvenlik önlemi aldı. Barçın gelen kurtarma teknesiyle firmanın göstereceği yere çekileceği öğrenildi.

Havadan görüntülenen barçın büyük bir kısmı denize batarken küçük bir kısmının su yüzeyinde kaldığı görüldü. Batan barçın yanına güvenlik amacıyla bulunan gemi ve gemide bulunan personel de görüntülerde yer aldı.



Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer - Ahmet Faruk Sarıkoç

