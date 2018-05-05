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Beykoz’da değnekçi dehşeti

Beykoz’da bir kişi, aracını park ettiği boş arazide kendisinden para isteyen değnekçinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralı halde bir iş yerine sığınan araç sahibinin vatandaşların gözü önünde şehir eşkıyası tarafından defalarca bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beykozda değnekçi dehşeti

05 Mayıs 2018 09:45
Beykoz’da değnekçi dehşeti - Tıkla İzle

Olay, 2 Mayıs günü Beykoz Kavacık’ta meydana geldi. İddiaya göre, boş bir araziye kurduğu simit tezgahıyla bekleyen ve aracını park edenlerden haksız para alan Mehmet Ali isimli şahıs, bir kişinin aracını park ettiğini görünce tezgahını bırakıp aracın yanına gitti. Aracını park eden kişiden para isteyen değnekçi, red cevabı alında dehşet saçtı. 

Para vermek istemeyen şahsı defalarca bıçakladı 

Gözü dönmüş değnekçi, para vermek istemeyen Levent isimli şahsın arabasının camını kırarak tehdit etti. Gözü dönmüş değnekçi, önce yumruk ve tekmeyle saldırdı sonrasında eline aldığı bıçakla araç sahibini ayağından defalarca bıçakladı. 

Dövizciye sığındı, yine de değnekçinin kurtulamadı 

Ayağından defalarca bıçaklanarak kanlar içinde kalan Levent isimli şahıs, gözü dönmüş değnekçiden kurtulmak için bir dövizciye sığındı. Saldırgan, elindeki bıçakla birlikte yaralı şahsın peşinden gelerek darp etmeye devam etti. Şehrin ortasında dehşet saçan saldırgan, ‘Sen benim ekmeğimle nasıl oynarsın’ diye bağırarak dükkana geldi. 

Yüzüne bıçakla defalarca vurdu 

Şahsı dövizcide darp etmeye devam değnekçiyi, çevredeki vatandaşlar durdurmak istese de faydasız oldu. Uyarıları dikkate almayarak onlara doğru bıçakla giden gözü dönmüş değnekçi, vatandaşları bıçakla tehdit ederek uzaklaştırmaya çalıştı. Daha sonra tekrar dükkana gelen saldırgan, yerde kanlar içinde yatan şahsın eline basarak bıçakla boğazına doğru hamle yapması korku dolu anlara neden oldu. Şehir eşkıyası daha sonra yine bıçakla yüzüne vurarak adamın bulunduğu yerden ayrıldı. 

Bıçaklanan şahsın eşi gördükleri karşısında şoka uğradı 

Eşini yerde kanlar içinde yattığını gören kadın, şehir magandasının darp etmesi üzerine şoka uğradı. Ne yapacağını bilemeyen kadın ağlayarak vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin sirenini duyan şehir eşkiyası kaçarak uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşlar yaralı şahsa müdahale ederek kan akışını durdurmaya çalıştı. 

Dehşet anları kamerada 

Yaşanan olayın ardından şahsın cezaevinden çıktığı öğrenilirken, polis şehir eşkıyasını yakalayabilmek için geniş çaplı araştırma başlattı. Bir kişinin resmen ölümden döndüğü dehşete düşüren olay dövizciye ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntülerde, bir kişi iş yerine sığınıyor ve yardım bekliyor. Ardından saldırgan bıçakla gelip bir daha vuruyor, bıçaklıyor, vatandaşları tehdit ederek şahsı darp etmeye devam ettiği görülüyor. Bir süre sonra ise kaçarak uzaklaştığı ve vatandaşlarında yaralı şahsa tampon yaptıkları görülüyor.  

 

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