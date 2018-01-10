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Beykoz’da feci kaza: 1 ölü

Beykoz’da kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarındaki araca ardından kaldırımdaki bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Beykozda feci kaza: 1 ölü

10 Ocak 2018 19:31
Beykoz’da feci kaza: 1 ölü - Tıkla İzle

Kaza Beykoz, Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde Çavuşpaşa kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; aşırı süratli olan B.A'nın kullandığı 34 JY 9694 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce park halindeki 34 LC 3051 plakalı araca, ardından kaldırımda bulunan kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı bir kadına çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan kadının ayakkabılarının da yola savrulduğu gözlenirken kazaya yol açan otomobilin sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayı anlatan görgü tanığı Erdem Öz, "Adım atarken araba fren yaptı, duramadı ve ablaya vurdu. Çarpmanın ardından kadın havada bir iki takla attı" dedi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Metin Başar
 

Etiketler: beykoz, kaza

 

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