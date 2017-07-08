Beykoz’da film sahnesi gibi kaza kamerada

Aksiyon filmlerini aratmayacak kaza, önceki gün Beykoz Çubuklu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Aracın içerisinde bulunan 2 kişi kendi imkanları ile araçtan çıkarken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aracın takla atma anı güvenlik kamerasında

Olay anı ise bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, hızla gelen aracın yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çarptığı görülüyor. Aracın bariyerlere çarpmasının ardından takla atması ve büyük bir toz bulutunun çıkması da güvenlik kamerasına yansıyor.

Zafer Peker