Beykoz'da freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Kaza, Çavuşbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Rampa aşağı inen bir kamyon, freni boşalınca kontrolden çıkarak park halindeki araçlara ve seyir halindeki bir araca çarptı. Daha sonra bir kuyumcu dükkanına giren kamyon ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza sırasında kuyumcuda çalışan Taha Deniz, “Dükkandaydık, çalışıyorduk. Normalde oturuyorduk. O anda araç çarpma sesi geldi. Baktık araç üzerimize geliyor, can havliyle kendimizi yere attık” dedi.

Arabası ile seyir halindeyken kazayı yaşayan Halim Eker ise, “Ben yavaş yavaş seyir halindeydim. Oradan geldi ve üç tane arabaya vurdu. Daha sonra da benim kullandığım araca çarptı. Neyse ki yara almadan kurtulduk” şeklinde konuştu.

Mustafa Esen

