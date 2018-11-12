İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beykoz'da freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Beykoz'da freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
Beykoz'da freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Beykoz’da freni boşalan kamyon önce otomobillere çarptı, ardından bir kuyumcu dükkanına girdi.

Beykoz’da freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi - Tıkla İzle

Kaza, Çavuşbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Rampa aşağı inen bir kamyon, freni boşalınca kontrolden çıkarak park halindeki araçlara ve seyir halindeki bir araca çarptı. Daha sonra bir kuyumcu dükkanına giren kamyon ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza sırasında kuyumcuda çalışan Taha Deniz, “Dükkandaydık, çalışıyorduk. Normalde oturuyorduk. O anda araç çarpma sesi geldi. Baktık araç üzerimize geliyor, can havliyle kendimizi yere attık” dedi. 

Arabası ile seyir halindeyken kazayı yaşayan Halim Eker ise, “Ben yavaş yavaş seyir halindeydim. Oradan geldi ve üç tane arabaya vurdu. Daha sonra da benim kullandığım araca çarptı. Neyse ki yara almadan kurtulduk” şeklinde konuştu.

Mustafa Esen
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.