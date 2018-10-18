Beykoz'da iş adamının vurulduğu o anlar kamerada

Beykoz'da dün akşam saatlerinde iş adamı Mustafa Erkin Karaman ‘a düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Mustafa Erkin Karaman lüks aracına bindiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kameralara yansıyan görüntülerde iş adamı Karaman'ın aracına bindiği sırada hızla araca yaklaşan bir şahıs, aracın kapısını açarak 5 el ateş ediyor. Saldırgan iş adamını yaraladıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Yaralı iş adamı ise olay yerinden aracıyla uzaklaşıyor. Tedavi altına alınan iş adamının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken zanlılar olaydan kısa süre sonra saklandıkları adreste yakalandı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda güvenlik kameraları incelendi. Polisler yaptıkları incelemede, 2 şüpheli şahsın olay yerine motosiklet ile geldikleri, silah kullanan şüphelinin olayı gerçekleştirdiği esnada diğer şüphelinin motor çalışır vaziyette hazır beklediği, olay sonrası şüphelilerin aynı motosikletle olay yerinden kaçtıklarını tespit etti.

Polisin Konu ile ilgili yaptığı çalışmaların devamında olayı M.E.K. isimli şahsın eski ortağı M.Y.Ö. isimli şahsın azmettirmesiyle A.Ç. ve M.A.M. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edilirken, şahıslar yapılan operasyonla saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 3 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve 2 adet şarjör, 40 adet 12 kalibre kartuş, 67 adet değişik çaplarda fişek ele geçirildi.

Sadık Kahraman