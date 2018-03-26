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Beykoz’da kamyonet eve girdi

Beykoz’da rampa bir sokakta gerisin geri kayan bir kamyonet eve girdi. Olay sırasında evde maddi hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.

Beykozda kamyonet eve girdi

26 Mart 2018 13:01

Edinilen bilgiye göre, Doğukan B.'nin kullandığı 34 CHS 04 plakalı kamyonet, Kavacık Mahallesi Uygur Sokak'ta rampada ilerlerken, gerisin geri gelmeye başladı. Kontrolden çıkan kamyonet daha sonra eve girdi. Evde maddi hasar oluşurken, bu sırada evde bulunan aile büyük panik yaşadı.

Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Ev sahibi Gülseren Ceylan, “Evimize girdi. Evde ailem vardı. Annem babam vardı, babam yatalak. Allah'tan can kaybı yok” şeklinde konuştu.

Kamyon şoförü Doğukan B. ise ”Fren boşaldı kaydı, yapacak bir şey yok. Yukarı çıkmaya çalışıyordum. Allah'tan can kaybı yok” diye konuştu.

Eve giren kamyonetin daha sonra vinç yardımıyla çıkarıldığı öğrenildi.  

Mustafa Esen

 

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