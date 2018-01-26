Beykoz’da narkotik operasyonu!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Beykoz’da farklı adreste uyuşturucu madde depolandığı ve ticaretinin yapıldığını tespit etti. Belirlenen adreslerde fiziki ve teknik takiplerini tamamlayan narkotimleri, gece vakti özel harekat polislerinin ve helikopterin de desteğiyle 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Beykoz’da Çamlıbahçe mahallesi üzerinde bir gecekonduya baskın yapan polis ekipleri, evde bulunan şahısları etkisiz hale getirdi. Adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve iki adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Adreslerdeki 4 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Aydemir Kadıoğlu