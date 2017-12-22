Beykoz'da öğrenci servisi kaza yaptı!

Beykoz Çavuşbaşı Aşık Veysel caddesinde meydana gelen olayda, 34 LAG 111 plakalı okul sevisini kullanan Metin Can isimli şoför sabahın erken saatlerinde öğrencileri evlerinden aldı. İddiaya göre, öğrencileri okula bırakmak için seyir halinde olan şoför Can'ın biranda tansiyonu düştü. Rahatsızlanan şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu servis aracı yol kenarındaki boşluğa düştü. Servisteki öğrenciler kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Servis aracında maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Metin Başar

