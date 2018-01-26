Beykoz'da restoranda çıkan yangın korkuttu

Olay, 01.00 saatlerinde Görele Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede restoranı sararken işyeri çalışanları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Çavuşbaşı ve Kavacık gruplarına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan restorana köpükle müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan restoranın bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ve ya yaralanan olmadı.

Olayla soruşturma başlatıldı.

Aydemir Kadıoğlu