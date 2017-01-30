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Beykoz'da ünlü bir restoranda silahlı saldırı

Beykoz'da ünlü bir restoranda silahlı saldırı yaşandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Beykozda ünlü bir restoranda silahlı saldırı

30 Ocak 2017 16:57
Beykoz'da ünlü bir restoranda silahlı saldırı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, olay saat 16.30 sıralarında Beykoz Anadolu Hisarı'ndaki ünlü bir restoranda yaşandı. İddiaya göre, restoranda oturan bir şahıs, arasında husumet bulunan bir kişiyi görünce aniden silahını çekti. Husumetli olduğu kişiyi vuran saldırgan, restorandaki iki müşterinin ise hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zanlı ise olay yerine gelen polislere teslim oldu.

Görgü şahidi bir vatandaş, "Biz bir kafede oturuyorduk. Karşı restoranda silah sesleri duyduk. Vuran şahıs zannedersem oturdu. Sigarasını yaktı, suyunu içti, silahı masaya koydu. Polisin gelmesini bekledi. Vurulan kişiyi görmedik. Ambulanslar geldi, hastaneye kaldırıldılar" dedi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor. 

Mustafa Esen

Etiketler: beykoz


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