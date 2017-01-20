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Beykoz'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 826,5 gram bonzai, 254 adet extacy hap, bin 941 TL para, 3 adet tabanca ve bu tabancalara ait 53 adet fişek ele geçirildi.

Beykozda uyuşturucu operasyonu

20 Ocak 2017 16:11

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanması ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yaşadığı tespit edilen İncirköy Mahallesi Şehit Cengiz Erdoğan Sokakta bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında evde yapılan aramalarda 285 adet satışa hazır vaziyette 307,9 gram ve 4 adet poşet içerisinde 518 gram olmak üzere toplamda 826,5 gram bonzai, 254 adet extacy hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 941 TL para, 3 adet tabanca ve bu tabancalara ait 53 adet fişek, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda, O.D. ve Ö.Z. isimli erkek şahıslar ile A.E., Ç.Y.D. ve S.A. isimli kadın şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Etiketler: İstanbul, uyuşturucu


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