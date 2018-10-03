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Beykoz'da yalnız yaşayan adamın öldüğü 5 ay sonra fark edildi

Beykoz'da yalnız yaşayan adamın öldüğü 5 ay sonra fark edildi
Beykoz'da yalnız yaşayan adamın öldüğü 5 ay sonra fark edildi

Beykoz’da yalnız yaşayan bir adamın evinde 5 ay önce öldüğü ortaya çıktı. Polis incelemelerin ardından şahsın cesedini adli tıp morguna kaldırdı.

Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak'ta tek katlı bir evde yaşayan Zekeriya İ.'den (75) uzun süredir haber alamayan komşuları, kapıyı çaldı. İçeriden bir cevap gelmemesi ve kapının kilitli olması üzerine polis eşliğinde içeriye girildiğinde ise acı gerçek ortaya çıktı. Zekeriya İ.'nin 5 ay önce hayatını kaybettiği anlaşılırken, cesedinin de çürüdüğü görüldü. Polisin ve savcının incelemelerinden sonra Zekeriya İ.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Zekeriya İ.'nin komşuları, “Uzun süredir haber alamıyorduk. Tek yaşıyordu. Eve girdiğimizde öldüğü ortaya çıktı” dedi.  

Mustafa Esen 

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