Beykoz’daki dehşetin şüphelisi tutuklandı

Olay, 2 Mayıs günü saat 08.30 sıralarında Kavacık Mahallesi meydana geldi. Mahalle içerisindeki boş araziye aracını park eden H.A. isimli şahıs arazide simit tezgahı bulunan M.A.S. isimli şahsın bıçaklı saldırına uğramıştı. Bacağından yaralandıktan sonra döviz bürosuna sığınan şahsı takip eden M.A.S., işyerinde H.A.’yı defalarca yumruk atıp, bir kez daha bıçaklamıştı. Olayda vatandaşlar M.A.S. isimli saldırganı durdurmaya çalışmış başarılı olamamıştı. Yaşanan olayın ardından saldırgan kaçarak kayıplara karışmıştı. Saldırganın ayrılmasının ardından yaralı şahıs vatandaşların kanamaya tampon yapması sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Yaşanan dehşetin ardından polis ekipleri şüpheli M.A.S.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler ekipleri saldırgan M.A.S. isimli şüpheli Çavuşbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen M.A.S. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.