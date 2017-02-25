Beylikdüzü, Küçükçekmece, Esenyurt ve Çatalca’da elektrikler ne zaman gelecek merak ediliyor. İstanbul’da bu haftasonu Avrupa ve Anadolu yakasının bazı ilçelerinde elektrik kesintiler yaşanıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde olduğunu internet sitelerinden paylaştı. Sizler için elektrik kesintilerini derledik. Peki Beylikdüzü, Küçükçekmece, Esenyurt ve Çatalca’da elektrikler ne zaman gelecek?

BEYLİKDÜZÜ'NDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Şubat Cumartesi: ADNAN KAHVECİ Mh., PAŞAZADE Cd., DOLUNAY Sk., DERE Sk., OKUL Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

26 Şubat Pazar: BEYLİKDÜZÜOSB Mh., MUSTAFA KURTOĞLU Cd., KARANFİL Cd., MENEKŞE Cd., SARDUNYA Cd., LEYLAK Cd., GÜL Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ADNAN KAHVECİ Mh., ÇALIŞLAR Cd., OSMANBEY Cd., KÖROĞLU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MARMARA Mh., HÜRRİYET Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Şubat Cumartesi: HİSARBEYLİ Mh., ACIÇEŞME Sk., EĞİTMEN Sk., HANDE Sk., HANDEGÜL ÇIKMAZI Sk., HANYERİ Sk., HARDAL Sk., KARADAĞ Sk., KARAKARTAL Cd.DESİ Sk., PELİN Sk., SÖNMEZ Sk., ŞEHİT MUSTAFA ALTINAN Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

26 Şubat Pazar: İZZETTİN Mh., KESTANELİK Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Şubat Cumartesi: CUMHURİYET Mh., 709. Sk., 710. Sk., 2.AKASYA Sk., AŞIK VEYSEL Cd., ÇINAR Sk., FULYA Sk., GONCAGÜL Sk., HATBOYU Cd., KESTANE Sk., MİNE Sk., PELİN Sk., ŞEHİT CEMAL DİNÇ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Şubat Cumartesi: GÜZELYURT Mh., YILDIRIM BEYAZIT Cd., MEVLANA Mh., SULTAN ABDÜLHAMİT Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

26 Şubat Pazar: AKÇABURGAZ Mh., 3149. Sk., 1563. Sk., 1584. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ

Türkiye Elektrik Kurumu 15 Temmuz 1970 tarihli ve 1312 sayılı yasa ile kurulmuştur. 12 Ekim 1970 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. 23 Şubat 1983 tarihli ve 17968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile İstanbul ili merkez almak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi Marmara Bölgesi illerinde Türkiye Elektrik Kurumu'na bağlı olarak Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi olarak devam etmiştir. 1989 yılında İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi adını almış ve faaliyet alanı İstanbul ili ile sınırlandırılmıştır. 1993 yılında Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adını almıştır. BEDAŞ, özelleştirme kapsamında Limak-Cengiz-Kolin Konsorsiyumuna 1.960.000.000 Amerikan Doları karşılığında satılmıştır.



