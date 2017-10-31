Beylikdüzü, TÜYAP Kitap Fuarı’nda

Her yaştan insanın ilgi gösterdiği, merakla takip ettiği TÜYAP 36'ncı Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 4 Kasım’da kapılarını açıyor. Beylikdüzü Belediyesi, TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’na, Batı İstanbul Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen kapsamlı bir organizasyonla katılıyor. Geçen yıl yoğun ilgi gören stant, bu sene de farklı kültürel konularda oluşturulmuş zengin bir ürün yelpazesi ile ziyaretçileri ile buluşacak. Hemen yanında olması sebebiyle artık birlikte anılan “Beylikdüzü” ve “Kitap Fuarı” ilişkisi sadece fuar zamanıyla kısıtlı kalmıyor: Bu yıl 4’üncüsü yapılan “Barış ve Sevgi Buluşmaları”nda bir ilk gerçekleştirildi ve etkinlik kapsamı içine “Sahaf Festivali” eklendi. Dolayısıyla “Beylikdüzü ve Kitap” birlikteliği Beylikdüzülü için farklı bir önem taşıyor.

“Beylikdüzü Belediyesi WEB TV Kanalı” Pelin Batu, Yekta Kopan ve İrfan Değirmenci’nin sunumuyla bu yıl yine kırk yazarı ağırlıyor. Beylikdüzü, geçen seneki kitap fuarında Türkiye’nin önemli yazarları ve şairleriyle canlı yayında buluşmuş, Beylikdüzü Belediyesi Web TV kanalı, Pelin Batu’nun sunumuyla kırk yazarı ağırlamış ve özel söyleşiler yapmıştı. Bu söyleşiler bir kitap haline geldi ve “Kırlangıcın Kanadında Kırk Yazar” ismiyle yayınlandı. Belgesel niteliği taşıyan bu kitap ücretsiz olarak fuarda okurlara armağan edilecek. Fuar merkezinin 12 NO’lu salonunda yer alan Beylikdüzü Belediyesi standında sunumlar gerçekleşecek. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de yazar ve şairlerle yapılan söyleşiler bir kitap haline getirilip okurlarıyla buluşturulacak.

Beylikdüzü Belediyesi, yine aynı mekânda eş zamanlı olarak yapılan sanat fuarıyla da isminden bahsettiriyor. “ARTİST 2017 / 27. İstanbul Sanat Fuarı”na gerçekleştirdiği Uluslararası Resim Çalıştaylarından derlemiş olduğu özel koleksiyonuyla katılacak Beylikdüzü Belediyesi, aynı zamanda sanat meraklılarının da büyük ilgisini çekiyor. Velhasıl, adı kitapla, sanatla anılan Beylikdüzü, bu yıl da fuarın gözde belediyesi ve ilçesi olarak adını duyurmaya devam ediyor. 12 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek olan Kitap Fuarı, onur konuğu ülke olarak bu sene Güney Kore’yi ağırlıyor. “İyi ki varsın edebiyat” diyen fuarın onur yazarı ise Ayla Kutlu. Yurtiçi ve yurt dışından 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı bu kitap şenliğinde çeşitli panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyeleri de bulunuyor. İmza günlerinde ise yazarlar okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Fuar bu sene de TÜYAP tarafından düzenlenen ve teması “Ütopya” olarak belirlenen ARTİST 2017 / 27. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştiriliyor. Öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz olan fuarın giriş fiyatı ise 5 TL. İstanbul Kitap Fuarı hafta sonu 10.00-20.00, hafta içi ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Fuar, son günü olan 12 Kasım Pazar günü saat 19.00’da kapanacak.