Diğer
Kategoriler

Beylikdüzü'nde dolandırıcı yakalandı

Beylikdüzü'nde çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandıran şahıs yakandı.


16 Şubat 2017 13:40

Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü basına yansıyan dolandırıcılık haberleri ve gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Yapılan operasyon kapsamında çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandıran S.D. (53) isimli erkek şahıs yakalandı. Şüpheli üzerinde yapılan aramalarda 2 adet sürücü belgesi ve çok sayıda kartvizit ele geçirildi.

Öte yandan, Emniyet ekiplerinin yaptığı incelemeler doğrultunda şahsın 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması, resmi belge sahteciliği, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, dolandırıcılık, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçlarından, 8 adet ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma'dan suç kaydı olduğu tespit edildi. 

Etiketler: beylikdüzü, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!