Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü basına yansıyan dolandırıcılık haberleri ve gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Yapılan operasyon kapsamında çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandıran S.D. (53) isimli erkek şahıs yakalandı. Şüpheli üzerinde yapılan aramalarda 2 adet sürücü belgesi ve çok sayıda kartvizit ele geçirildi.

Öte yandan, Emniyet ekiplerinin yaptığı incelemeler doğrultunda şahsın 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması, resmi belge sahteciliği, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, dolandırıcılık, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçlarından, 8 adet ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma'dan suç kaydı olduğu tespit edildi.